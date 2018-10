Rosalia De Souza | il video di A Tela - Anteprima

Rosàlia De Souza e il racconto di una saudade che “non è solo nostalgia ma anche speranza” : ecco il suo nuovo album : È la saudade il sentimento che avvolge il Tempo (Nau Records) di Rosàlia De Souza, l’album più intimo di una delle interpreti brasiliane di bossa nova più famose al mondo. Un sentimento che come spiega la cantante, arrivata in Italia trent’anni fa, “non è solo nostalgia ma anche e soprattutto la speranza di rivivere i luoghi e gli amori che abbiamo vissuto, un modo positivo di guardare al futuro”. Rosalia dall’Italia non si è più mossa se non ...