Roma Servizi anagrafici | nuovi orari apertura al pubblico sportelli municipali

Roma - presentato Report sui servizi pubblici : “Voto alla Capitale? Media del 5.3 - ma leggera risalita rispetto al passato” : Come vedono i Romani la vita nella Capitale? “Negli ultimi dieci anni la tendenza è in discesa per tutti i servizi, compresi quelli di eccellenza e quello idrico”. A dirlo è Carlo Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, a margine della presentazione, oggi in Campidoglio, dell’undicesima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali. ...

Roma : Servizi anagrafici - nuovi orari di apertura degli sportelli : Roma – Come da accordo siglato con le organizzazioni sindacali cambia a partire da oggi, 1° ottobre, l’orario di apertura degli sportelli anagrafici che resteranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 13:30 nelle giornate di lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e dalle 8.30 alle 17.00 il martedi’ e il giovedi’. Negli orari di apertura pomeridiana sara’ garantita l’operativita’ dello stesso ...

Ecco l'Agenda del Seminario FUB 'Blockchain e servizi : quale ruolo in Italia per le PA e le imprese?'. Roma - 25 settembre 2018 - Key4biz : ... AgID Mario Nobile , Direttore generale per i sistemi informativi e statistici, MIT Roberta Lotti , Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione, MEF La Politica Deborah Bergamini , ...

Paura del traffico a Roma? Ecco il servizio di trasporto comodo e lussuoso : Chi arriva nella Capitale è alla ricerca di un servizio per muoversi a Roma senza dovere fare i conti con

Roma : Tenta di rubargli moto ma poliziotto libero da servizio lo arresta : Roma – E’ finito in manette l’uomo di 55 anni che aveva rubato una moto in centro. Il malvivente ha visto una bella motocicletta parcheggiata fuori da un negozio e, nonostante fosse chiusa con il bloccasterzo, ha deciso che doveva essere sua e l’ha presa. Il ladro non sapeva pero’ che il proprietario e’ un poliziotto, in servizio presso l’Ufficio Stampa della Questura, che, non appena si e’ accorto ...

Roma. Presentato il nuovo bando di Servizio Civile Volontario : Presentato il nuovo bando per il Servizio Civile Volontario 2018 di Roma Capitale alla presenza della sindaca Virginia Raggi, dell’assessore

Roma - truffa bike sharing : smontato il sellino il mezzo è privato. Il servizio potrebbe cessare : Il concetto di condivisione vale soltanto sui social network dove persiste la frenesia di far conoscere e offrire agli sconosciuti ogni secondo della propria vita, anche se non particolarmente ...

SGOMBERO Roma DOPO CIRCOLARE SALVINI/ Palazzo via Costi - niente servizi igienici e acqua corrente : Sgomberi, primo intervento in Palazzo occupato a ROMA. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo SALVINI, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:47:00 GMT)

Unitalsi : A Roma nuovo bando servizio civile da 8 posti : Roma – Anche quest’anno torna l’opportunita’ per i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti di vivere l’esperienza del servizio civile Nazionale con l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), accanto alle persone ammalate e disabili. Il bando 2018 e’ stato pubblicato ed e’ consultabile sul sito www.Unitalsi.it, dove e’ possibile trovare anche ...

Roma - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

