Roma-Plzen | le formazioni ufficiali

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...

Roma-Viktoria Plzen - le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE : LE formazioni ufficiali Roma , 4-3-3, : Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Under, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco Viktoria Plzen , 4-2-3-1, : Kozacik; ...

Youth League - incubo Roma : il Plzen vince in rimonta con un uomo in meno

