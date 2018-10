Roma-Plzen 5-0 | tripletta di Dzeko | in gol anche Ünder e Kluivert

PAGELLE / Roma Viktoria Plzen (5-0) : i voti della partita (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Roma Viktoria Plzen 5-0: i voti della partita di Champions League. Trionfo giallorosso all'Olimpico: contro i cechi vanno a segno Dzeko con una tripletta, Under e Kluivert(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Roma-Plzen - Di Francesco : “Abbiamo interpretato bene il 4-2-3-1” : La Roma ha accantonato alla grande la crisi, con la terza vittoria consecutiva che muove la classifica in Champions. Il 5-0 al Plzen inorgoglisce il tecnico Di Francesco: “Abbiamo dato continuità di gioco, la squadra mi è piaciuta proprio tanto, interpretando bene il 4-2-3-1. Abbiamo indirizzato subito la partita, ma non abbiamo tolto il piede dall’acceleratore, continuando a giocare“. Sul modulo, l’allenatore ...

Roma-Viktoria Plzen 5-0 - Tutto troppo facile : manita e primo acuto da Champions : La Roma vince 5 a 0 contro il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions League. Alla prima occasione la squadra di casa non perdona: ingenuità di Reznik che sul filtrante di Kolarov lascia ...

Roma-Viktoria Plzen 5-0 - Di Francesco : “La squadra mi è piaciuta” : Roma-Viktoria Plzen 5-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Eusebio Di Francesco, allenatore della squadra giallorossa, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” della pesante e larga vittoria in Champions League sul Viktoria Plzen: “Abbiamo dato continuità di gioco, i giocatori mi sono piaciuti tanto. I centrocampisti si sono posizionati bene ed abbiamo interpretato bene il […] L'articolo Roma-Viktoria Plzen 5-0, Di Francesco: ...

Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 - Roma-Plzen 5-0 : Con una tripletta di Paulo Dybala, la Juventus ha superato 3-0 lo Young Boys all'Allianz Stadium, nella seconda giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio ...

Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 - Roma-Plzen 5-0 : Con una tripletta di Paulo Dybala, la Juventus ha superato 3-0 lo Young Boys all'Allianz Stadium, nella seconda giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio pieno. L'attaccante argentino ha sbloccato la gara dopo 5 minuti su lancio di Bonucci e ha raddoppiato al 33mo dopo una respinta su tiro di Matuidi. La terza rete nella ripresa, al 69mo, su assist di Cuadrado. All'Olimpico la Roma ...

Highlights Roma-Viktoria Plzen 5-0 : i giallorossi dilagano -VIDEO- : Roma-Viktoria Plzen 5-0, LA CRONACA – La Roma non doveva sbagliare stasera e non ha sbagliato. Gli uomini di Eusebio Di Francesco superano i cechi del Viktoria Plzen senza particolari problemi. Dzeko sblocca il risultato sfruttando il primo pallone buono che gli capita tra i piedi e prima di andare al riposo firma la sua […] L'articolo Highlights Roma-Viktoria Plzen 5-0: i giallorossi dilagano -VIDEO- proviene da Serie A News Calcio ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Viktoria Plzen 5-0 - tris di Dzeko e giallorossi dominanti : Una Roma in grande spolvero quella dello Stadio Olimpico di Roma, nel secondo incontro del girone G della Champions League 2018-2019. Gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono imposti con un perentorio 5-0, frutto delle marcature di Edin Dzeko (tripletta), di Under e Justin Kluivert. Una partita stradominata dai capitolini che così conquistano il primo successo in Europa dell’anno. Pronti, via e la Roma va subito in vantaggio: Dzeko si fa ...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 5-0 | Dominio assoluto dei giallorossi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...

Roma-Viktoria Plzen 5-0 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Roma-Viktoria Plzen Roma (4-3-3) Olsen 5,5 – Una incertezza in uscita alta nel primo quarto d’ora di cui non approfittano gli avversari. Procura un altro brivido in disimpegno dopo qualche minuto. Florenzi 6 – Torna a fare il terzino e si sovrappone spesso quando Under è in possesso del pallone. Si divora un gol a tu per tu con l’estremo difensore ceco. Fazio 6,5 – Mai impensierito dalle punte avversarie, ...

Roma-Viktoria Plzen 5-0 : triplo Dzeko - Under e Kluivert - festa giallorossa : La Roma di Eusebio Di Francesco batte il Viktoria Plzen per 5-0 grazie a una tripletta di Dzeko e ai gol di Under e Kluivert. LEGGI LA CRONACA

Roma-Viktoria Plzen 2-0 La Diretta Doppietta di Dzeko in 40' : La Roma di Eusebio Di Francesco cerca il riscatto questa sera all'Olimpico al cospetto del Viktoria Plzen, squadra reduce dal pareggio casalingo col CSKA Mosca al termine di una partita che non ha ...