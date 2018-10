Roma | non tramonta la pista Herrera

Juventus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa tre Roma-Viktoria in diretta : 1-0 Dzeko segna dopo 3 minuti : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Juventus-Young Boys 3-0 Ronaldo non c’è - ma Dybala segna una fantastica tripletta E ora Roma-ViktoriaLive 0-0 : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Infortunio Manolas/ Roma Viktoria Plzen ultime notizie : il difensore non è al meglio e va in tribuna : Infortunio Manolas, niente Roma-Viktoria Plzen per il difensore: non è al meglio e va in tribuna. Le ultime notizie: il calciatore greco salta la sfida di Champions League(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:33:00 GMT)

Palumbo : grave che Campidoglio non fornisca atti su stadio Roma : Roma – “E’ grave che i dipartimenti e gli assessorati alla Mobilita’ e all’Urbanistica non abbiano fornito all’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali i documenti richiesti relativamente alle verifiche sulle condizioni della viabilita’ nell’area di Tor di Valle”. “In particolare, l’agenzia chiede gli atti nell’ottica di svolgere il proprio ...

TRIA RIENTRA A Roma : “EURO NON A RISCHIO”/ Juncker cita la Grecia - Salvini e Di Maio : “Non ci fa paura” : Manovra, TRIA “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Caos Eurogruppo, bocciato il Def(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro non va all'Ecofin e torna a Roma : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro Nuovo scontro Moscovici-Di Maio Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : Il Financial Times, il primo giornale letto dagli investitori in tutto il mondo, l'ha messa così', scrive Matteo Renzi nella enews. 'Il giorno dopo, infatti, è crollata la borsa, è schizzato lo ...

L'Europa boccia il 2.4% italiano : "Non è credibile - tenteremo di convincere Roma a tornare indietro" : Italia bocciata. La manovra economica con un deficit del 2,4 per cento del pil per i prossimi tre anni non passa la prova dell'Eurogruppo. Oggi la riunione a Lussemburgo, a pochi giorni dall'approvazione della nota di aggiornamento al Def da parte del governo italiano. Il ministro del Tesoro Giovanni Tria si presenta ancora senza dati, senza dettagli. Ma trova subito tanta preoccupazione e un disco rosso: il 2,4 per cento non va, gli spiegano il ...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del tesoro intanto anticipa la...

Stelvio Cipriani - morto il compositore di “Anonimo veneziano”/ Il maestro è scomparso a Roma a 81 anni : Stelvio Cipriani, 81 anni, è morto oggi, dopo una ischemia che lo aveva colpito un anno fa. E' stato autore di colonne sonore di fama come quella del film Anonimo veneziano(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Tria : "Ue stia tranquilla - debito-Pil scenderà" | Ecofin - ministro non partecipa : torna a Roma : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra". Così Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a stasera

Ad di eCooltra : le strade di Roma non sono peggio di altre città : Roma,, askanews, - "Ho girato tante volte con questo scooter sulle strade di Roma, la prima volta che ho guidato qui un Askoll è stato nel 2016. Da quella volta tante, tante altre volte". Lo ha detto ...