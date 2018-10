Roma Il Palazzo Senatorio apre al pubblico il 7 ottobre

A Palazzo Farnese una serata tra arte e teatro per il Romaeuropa Festival : La festeggiata della serata di Gala a Palazzo Farnese sale la grande scala vestita di blu. Giovane, bella, sottile, ha lunghi capelli neri ondulati, la sala la saluta con un grande applauso quando ...

A Palazzo Barberini di Roma arriva il capolavoro del Mantegna : Si inaugura a Palazzo Barberini la mostra “La stanza di Mantegna” l’esposizione di una raccolta di capolavori giunti a Roma dal museo Jacquemart-André di Parigi. Fino al 27 gennaio la mostra include il capolavoro del maestro del rinascimento “Ecce Homo”, nel quale l’artista ha ritratto il momento in cui Gesù dopo la flagellazione viene mostrato al popolo che ne decreta la crocifissione.Continua a leggere

Le vacanze Romane di Farah Diba - brindisi principesco a Palazzo Ferrajoli : Apparizioni eccellenti. Visita lampo nella Capitale per l'ex imperatrice di Persia, Farah Diba Pahlavi, vedova dello Scia', da molti anni residente nella capitale francese. Ragioni di sicurezza le ...

Roma : Ruba in casa e prova a nascondersi in palazzo vicino - arrestato : Roma – All’atto di rientrare all’interno della propria abitazione in viale Castrense, a Roma, una donna ha sorpreso un ladro nella propria camera da letto, intento a rovistare tra i cassetti. L’uomo, colto in flagrante, si dava alla fuga inseguito dalla donna e si rifugiava all’interno di uno stabile. Qui gli agenti del commissariato San Giovanni, chiamati in soccorso dal portiere dello stabile, rintracciavano un ...

Roma : per 80 anni acquedotto del Peschiera mostra a Palazzo Esposizioni : Roma – Le foto degli operai che scavavano quasi a mano la grande galleria di adduzione. Le immagini del 1938 per realizzare il ponte sul fiume Salto e quelle della costruzione del ‘calice’ della centrale di Salisano. E poi immagini d’archivio, documenti originali, video d’epoca e installazioni per ripercorrere la storia dell’acquedotto pensato agli inizi del Novecento per servire Roma, uno dei piu’ ...

Palazzo a rischio crollo nel centro di Roma : evacuato tutto lo stabile : La polizia locale di Roma ha disposto l'evacuazione di uno stabile in via Frattina. Un esposto aveva segnalato alcuni problemi di edilizia e i vigili si sono recati sul posto per controllare di pesona.Quando sono arrivati nell'immobile di via Frattina 101, nel cuore di Roma, a pochi passi dalla fontana di Trevi hanno notato subito la gravità della situazione. L'edificio è risultato interamente compromesso ed è a rischio crollo. Per questo ...

Roma - palazzo evacuato in via Frattina : "Gravi problemi di stabilità" - : L'edificio si trova nei pressi di piazza di Spagna. Lo sgombero è scattato dopo un sopralluogo della polizia locale che ha rilevato il rischio di crollo di alcune travi

Roma - palazzo a rischio crollo in Centro : la polizia ordina l'evacuazione : La polizia locale del I Gruppo Centro Ex Trevi ha disposto l'evacuazione dell'immobile di via Frattina 101. L'edificio, dove i vigili si erano recati per un sopralluogo in seguito a un esposto che ...

Roma - fiamme in ristorante cinese : palazzo evacuato - residenti in strada : Un incendio scoppiato sera per cause ancora da accertare, ha devastato un ristorante cinese in via dei Prati dei Papa 60, zona Marconi , a Roma. Oltre al ristorante che si trova al piano terra di un ...

Live Cinema Festival : “Vedi i suoni - ascolta le immagini” - dal 20 al 23 settembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

Roma : in palazzo via Carlo Felice inquilini si preparano a sgombero : Roma – “L’importante e’ non rimanere a dormire per strada”. Lo ripete piu’ volte Adam (nome di fantasia) mentre allaccia la cintura del passeggino alla figlia di due anni, che sta – uscendo insieme alla mamma e all’altro fratellino di 4. Poi rientra e sale le scale del palazzo di via Carlo Felice 69, a due passi dalla Basilica di San Giovanni, a Roma. L’immobile di proprieta’ di ...

Sgomberi, primo intervento in Palazzo occupato a ROMA. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo SALVINI, il Comune e la Regione sulla strada da seguire

Roma - sgomberato il palazzo occupato in via Costi - VIDEO : È in corso dalle prime ore di oggi lo sgombero di un immobile occupato in via Raffaele Costi a Roma, in zona Tor Cervara, da circa 120 persone, circa 30 rom e molti nordafricani secondo le informazioni trapelate fino a questo momento.Decine di agenti si sono recati questa mattina per notificare ai residenti il provvedimento di sgombero e per procedere all'identificazione. Molte persone hanno lasciato l'edificio nelle ore precedenti all'arrivo ...

Sgombero Roma dopo circolare Salvini/ Palazzo via Costi occupato - ultime notizie : "no pietà per i bambini" : Sgomberi Roma, primo intervento in Palazzo occupato via Costi. ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione.