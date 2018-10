Roma | figlia segregata in casa perché lesbica 17enne fugge e chiama la polizia | ora vive

Tenevano la figlia 17enne segregata in appartamento a Roma perché gay : Tenevano la figlia segregata in casa perché lesbica. Questa la storia di una ragazzina di 17 anni denunciata dal Gay Center che la scorsa settimana è riuscito, col supporto dell'Osservatorio di Polizia e Carabinieri contro le discriminazioni, a liberare la ragazza che di fatto viveva sequestrata nell'appartamento di famiglia nella provincia di Roma. "La ragazza ha raccontato una situazione familiare molto grave, da quando i ...

Dario Argento difende la figlia Asia e accusa Weinstein - ma poi fa retRomarcia : Il caso Bennett sarebbe una vendetta di Weinstein contro Asia Argento. Lo dice il padre Dario Argento dopo l'intervista di ieri del giovane attore a Non è l'arena di Massimo Giletti. 'Weinstein si sta ...

Anche la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini - Linda - canta nel nuovo album dei TiRomancino : Ci sarà Anche un cameo della la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini, Linda, nel nuovo album di duetti dei Tiromancino dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il frontman della band ha annunciato in queste settimane tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato per questo album speciale che ripercorre la carriera dei Tiromancino dagli esordi negli anni Novanta ad oggi, attraverso nuove ...

Roma - è morta la signora Maria Sensi. La figlia Rosella : 'Hai raggiunto il tuo amato Franco' : È morta all'età di 75 anni la signora Maria Nanni, vedova dello storico presidente della Roma Franco Sensi. A darne notizia è stata la figlia Rosella tramite un post su Facebook: 'Sei stata una grande ...

"Pene troppo leggere per chi stuprò mia figlia". La rabbia del padre di una delle vittime dei rom condannati a 6 anni a Roma : Nell'ordinanza di arresto il gip definiva lo stupro come "feroce". Una azione di inaudita violenza su due ragazzine di appena 14 anni. Le due furono anche minacciate di morte nel caso avessero raccontato a qualcuno di quanto avvenuto. Per quella vicenda, che risale al 10 maggio del 2017, il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Roma ha condannato, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, a sei anni di carcere Mario ...

Inter - la prima vittoria è figlia di Roma Bologna ko 3-0 : Nainggolan - Candreva - Perisic : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI Bologna , 3-5-2, : Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. Allenatore: Filippo Inzaghi. Inter , 3-4-2-1, ...

Anna Lou Castoldi - la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento - denunciata dall'Atac di Roma : Il Messaggero ha comunicato che l’Atac ha denunciato Anna Lou Castoldi, la figlia di 17 anni di Morgan e Asia Argento, per aver imbrattato meno di un mese fa con un pennarello i sedili di un autobus e averne pubblicato le foto su Instagram sottolineando un gesto ‘di vittoria’. Continua la maretta in casa Argento, soprattutto dopo lo scandalo sessuale che ha colpito la figlia del regista Dario.-- L’azienda municipalizzata dei trasporti di Roma ...

Bus imbrattato a Roma - denunciata la figlia di Asia Argento : L'esposto è stato mandato in Procura pochi giorni fa. L'Atac ha denunciato l'imbrattamento di un bus messo in atto dalla figlia di Asia Argento e del cantante Morgan, un episodio di cui la ragazzina, ...

Usa - contRomano in autostrada a 160 km/h : noto Youtuber uccide se stesso - una mamma e la figlia di 12 anni : Trevor Heitmann , giovane Youtuber di 18 anni , noto come McSkillet , è morto giovedì 24 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto su un'autostrada della California . Il ragazzo, il cui ...

In autostrada contRomano a 160 km/h : giovane uccide mamma e figlia di 12 anni : Trevor Heitmann, youtuber 18enne noto come McSkillet ha provocato un terribile incidente a San Diego, in California. Oltre a...

Roma - al volante senza patente si schianta : muore una figlia di 8 anni - grave l'altra di 7 : L'uomo, un 39enne, è poifuggito dall'ospedale dove era stato trasportato ma è statorintracciato qualche ora dalla polizia. Risultato positivoall'alcol test, è stato denunciato.

