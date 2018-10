Roma | Fazio | ' Vietato rilassarci Krmencik? Studiamo gli avversari'

Di Francesco : 'Roma - reazione da uomini. Così arriveranno soddisfazioni' : ROMA - ' Oggi c'è stata una reazione da uomini, ho visto occhi diversi. Giocando Così ci possiamo togliere soddisfazioni '. È un Di Francesco soddisfatto quello che commenta la vittoria nel derby che ...

Roma-Lazio 3-1 - il derby della capitale è giallorosso. Tacco di Pellegrini - punizione Kolarov e testa di Fazio per la vittoria : La Roma fa festa, la supremazia cittadina è dei giallorossi. Il primo derby stagionale, valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019, è stato vinto dai ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno sconfitto la Lazio per 3-1 uscendo definitivamente dalla crisi. Dopo il tonfo di Bologna e i primi segnali lanciati con il Frosinone, oggi i capitolini sono riusciti a rialzare la testa e hanno ottenuto la vittoria più dolce tutta la ...

Probabili formazioni/ Roma Frosinone : quote e ultime novità live. Occhio a Fazio (Serie A) : Probabili formazioni Roma Frosinone: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Entrambi gli allenatori potrebbero cambiare qualcosa in previsione del weekend(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

Pagelle Real Madrid-Roma 3-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Fazio e Schick i peggiori nella Roma : Il Real Madrid si impone col punteggio di 3-0 sulla Roma nella prima giornata del gruppo G della Champions League 2018-2019. Decisivi i gol di Isco, Bale e Mariano, grande prestazione anche di Luka Modric e di tutto il centrocampo madridista. nella Roma si salvano Olsen e Under, mentre offrono una prestazione disastrosa Fazio ed il subentrato Schick. Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con ...