Rocca Priora calcio | I cat | primi tre punti Trivelloni | «Col Crystal Pioda un

Rocca Priora (calcio - I cat.) : «Peccato non aver vinto col Fidene» : Rocca Priora (calcio, I cat.), doppio Halauca non basta: «Peccato non aver vinto col Fidene» Rocca Priora (Rm) – Un pareggio che lascia qualche amaro in bocca. La Prima categoria del Rocca Priora esordisce in stagione con un 2-2 interno contro il Fidene nella prima giornata del triangolare di Coppa Lazio che comprende anche il Casal Bernocchi. Eppure la formazione di mister Paolo Lunardini aveva giocato trequarti di gara in maniera quasi ...