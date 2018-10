Roberto Saviano | L' arresto di Domenico Lucano è il primo atto verso lo stato

Inge Feltrinelli - il ricordo di Roberto Saviano : “Prima editrice in un mondo di uomini” : Roberto Saviano ricorda Inge Feltrinelli, per la cui casa editrice ha pubblicato i suoi ultimi libri. Da Bacio feroce a La paranza dei bambini, fino all'inchiesta sulla cocaina ZeroZeroZero. "Da Giangiacomo imparò ad organizzare la grande macchina della distribuzione delle parole. Amava il talento. Nessuno mai più come lei."Continua a leggere

Roberto Saviano - “Salvini e Macron sono contro la solidarietà”/ Migranti - “il Ministro va fermato subito” : Roberto Saviano contro Macron e Salvini: "Francia e Italia contro la solidarietà dei Migranti, l'Europa va cambiata”. Nuovo attacca al Ministro degli Interni: "va fermato subito"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:46:00 GMT)

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : 2 Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave Diciotti ndr in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave (Diciotti ndr) in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra l'autore di ...

Migranti - Roberto Saviano e il modello Riace : “Ripartiamo da qui per organizzare una nuova resistenza” : Roberto Saviano torna a parlare della questione Migranti da Riace, piccolo comune della Locride che ha realizzato un nuovo modello di accoglienza e integrazione che funziona grazie al sogno del sindaco Mimmo Lucano: "Venite qui e organizziamo una nuova resistenza. Avrete la prova oggettiva che ci hanno detto solo menzogne.Continua a leggere

Roberto Saviano torna alla carica con una folle accusa a Salvini : Potenziali criminali e terroristi sulla Diciotti, rispunta il farneticante pluri condannato per diffamazione, Roberto Saviano: “Matteo Salvini è il mandante di un caso gravissimo di sequestro di persona plurimo di Stato”. Non poteva mancare, ovviamente, Roberto Saviano. Lo scrittore torna ad attaccare Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania in attesa che i Paesi Ue decidano di accogliere una redistribuzione ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano contro il Governo : "Sequestro di persona plurimo di Stato" : "Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo 'di Stato'". A denunciarlo su Twitter è il giornalista e scrittore Roberto Saviano, postando il testo dell'articolo 13 della Costituzione ("La libertà personale è inviolabile")."La legge ...

BUON FERRAGOSTO 2018 - AUGURI!/ Frasi e aforismi : da Roberto Saviano a Gabriel Garcia Marquez : BUON FERRAGOSTO 2018, Frasi originali e messaggi di auguri da inviare: ecco quelle di Roberto Saviano, Gabriel Garcia Marquez e molti altri; tutti i consigli su cosa scrivere.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Roberto Saviano - ammazzano un pregiudicato in Calabria? Colpa di Salvini : Un fatto di cronaca nera. E, spiace dirlo, un fatto di cronaca nera che non lascia stupefatti per la zona , il Vibonese, che è una delle terre più dominate dalla mafia al mondo, in cui s'è consumato. ...

Roberto Saviano e la Mondadori condannati per Gomorra : Roberto Saviano [VIDEO] e la casa editrice Mondadori sono stati condannati dal Tribunale di Milano a risarcire con 15mila euro l’imprenditore napoletano Vincenzo Boccolato, indicato come facente parte di un clan di camorra in un passaggio del famoso libro Gomorra. Il reato ascritto è quello di diffamazione, in quanto Boccolato risulta incensurato e i suoi legami con la criminalita' organizzata non sono mai stati provati. In realta', Saviano e la ...

Roberto Saviano - il retroscena-dramma nel Pd : perché vogliono Saviano leader : Lo stato di disperazione del Partito democratico è ormai evidente su un doppio fronte aperto all'interno di quella che una volta era la forza politica che guidava il Paese, oggi invece spera di essere salvata da Roberto Saviano . Da un lato c'è lo scontro all'ultimo sangue per la successione alla segreteria di Matteo Renzi . Per la poltrona ...

Con Roberto Saviano. Et cetera : Ma grandi folle in piazza, spettacoli, pagine in numero straordinariamente alto in quasi tutti i quotidiani, a commento della fine di questi grandi italiani, sono azioni misurate? Gardini e ...

Roberto Saviano indagato per diffamazione/ Ultime notizie : "affronterò querela Salvini a testa alta" : Roberto Saviano indagato dalla procura di Roma per diffamazione dopo la denuncia di Matteo Salvini. Ultime notizie: “atto dovuto” legato alla querela del ministro dell'Interno.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:57:00 GMT)

Roberto Saviano INDAGATO PER DIFFAMAZIONE/ Ultime notizie : Salvini - “giudice riconosca che ha sbagliato” : ROBERTO SAVIANO INDAGATO dalla procura di Roma per DIFFAMAZIONE dopo la denuncia di Matteo Salvini. Ultime notizie: “atto dovuto” legato alla querela del ministro dell'Interno.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:19:00 GMT)