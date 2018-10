“Roald Dahl | il volo gigante” al Teatro Mongiovino

romadailynews

: Com’è Matilde di Roald Dahl, ora che ha 30 anni - ultrazubi : Com’è Matilde di Roald Dahl, ora che ha 30 anni - Ilovekeats : Felici 30 anni cara #Matilda (e sì, direttrice della British Library è lo scenario più adatto a te)… - SUniversalIT : La risposta corretta è “Willy Wonka”. Il film tratto dal romanzo di Roald Dahl riuscì a malapena a rifarsi delle s… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) “Non ho niente da insegnare… Voglio soltanto divertire… Ma divertendosi con le mie storie, i bambini imparano la cosa più importante: il gusto della lettura! Si staccano dal televisore, prendono familiarità con la carta stampata. Più avanti nella vita questo allenamento gli servirà per affrontare temi più seri! E chi avrà cominciato presto a leggere libri … andrà più lontano!” (R.) Scrittore creativo ed originale,risulta uno degli autori per ragazzi più celebrato ed amato. Ha sempre messo al centro dei suoi racconti il punto di vista dei bambini, mostrandosi spesso irriverente nei confronti delle figure adulte.non fu solo un grande scrittore per bambini, ma anche un aviatore dell’Aereonautica inglese durante la seconda Guerra Mondiale, una spia dei servizi segreti e uno sceneggiatore di successo per il cinema. Tre narratori-artisti si incontrano sul palco e, con un ...