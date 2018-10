RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Classifica aggiornata | Dzeko-bis | l' Ajax pareggia i conti!

Champions League - formazioni ufficiali e RISULTATI in diretta live della seconda giornata : Le formazioni ufficiali ROMA-VIKTORIA PLZEN Roma , 4-3-3, : Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; L. Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Ünder, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco Viktoria Plzen , 4-...

Champions League Fase a Gironi: Risultati, classifiche e prossimo turno. E' iniziata la Champions League 2018-19 di calcio con la prima Fase