Rissa sfiorata in campo tra le tenniste che si insultano | Pvolevi colpirmi

Scontro Sorrentino-Ronaldo - l’esito degli esami : “carriera a rischio” e Rissa sfiorata in ambulanza - il VIDEO delle Iene è da brividi : SCHERZO SORRENTINO – Si è giocata la giornata del campionato di Serie A ma in serata in onda anche un nuovo appuntamento con ‘Le Iene’. Scherzo al portiere del Chievo Stefano Sorrentino che ha scatenato la reazione da parte degli appassionato ma fatto imbufalire il diretto interessato. Vi ricordate lo Scontro tra il portiere e Cristiano Ronaldo? La Iena Sebastian Gazzarrini ha architettato un perfido scherzo, è stato ...

FRANCESCO TOTTI - LIBRO "UN CAPITANO" : PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO/ La Rissa sfiorata con Spalletti : FRANCESCO TOTTI, "Un capitano": PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA al COLOSSEO. Quando il Pupone diede a Spalletti del "vigliacco": la rissa sfiorata negli spogliatoi di Bergamo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Uomini e Donne - trono classico : Rissa sfiorata tra le due troniste : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. È stata una registrazione particolare: la conduttrice Maria De Filippi ha affrontato il caso Sara Affi Fella. L’ex tronista è stata accusata di intrattenere una relazione con l’ex fidanzato Nicola Panico durante il programma. Sara su Instagram non ha smentito, anzi, si è assunta le colpe, ma ha chiesto di estromettere la propria famiglia. ...

Anticipazioni U&D 24/09 : Rissa sfiorata tra Teresa e Mara - interviene la produzione : Si è registrata questo pomeriggio una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La registrazione in questione riserverà grandi sorprese ai telespettatori del programma i quali assisteranno ad un acceso scontro tra le due troniste che siedono sulla poltrona rossa accanto a Lorenzo Riccardi e a Luigi Mastroianni. Secondo le Anticipazioni rilevate sul web, le ragazze sono ...

Uomini e Donne gossip - le troniste Mara e Teresa : Rissa sfiorata in studio : gossip Uomini e Donne, acceso scontro tra Mara Fasone e Teresa Langella: si arriva quasi alle mani Si acuisce sempre più lo scontro tra Teresa Langella e Mara Fasone a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del Trono Classico le due avrebbero avuto un’accesa discussione, tanto da far temere il peggio. A raccontarla il Vicolo delle […] L'articolo Uomini e Donne gossip, le troniste Mara e Teresa: rissa sfiorata in studio ...

“Volgare - ti cade tutto per terra!”. Rissa sfiorata a Pomeriggio 5 - la modella curvy è una furia. Interviene Barbara d’Urso : Ah, il caro vecchio trash. Seconda settimana di settembre e le risse in tv, come ogni anno, tornano in auge. Protagonista, questa volta, il salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque: a infiammare gli animi due donne che di certo non se le sono mandate a dire. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a ‘gustarsi’ una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso ...

Real Madrid - Vinicius subito protagonista con il Castilla : doppietta nel derby e Rissa sfiorata [VIDEO] : Vinicius Junior, talento brasiliano del Real Madrid del 2000 acquistato per 45 milioni di euro dal Flamengo, ha incantato nel derby contro l’Atletico Madrid B Realizzando una doppietta: nel 2-2 finale prima ha finalizzato una bella azione di squadra con un tocco morbido, poi ha calciato un missile dalla distanza mandando il pallone sotto l’incrocio. La partita del giovane brasiliano è stata caratterizzata anche da un battibecco ...