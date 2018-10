Ripple mette il turbo sui mercati dopo l' annuncio di xRapid

finanza-infograficando

(Di martedì 2 ottobre 2018) La notte appena trascorsa è stata entusiasmante per gli investitori di. La criptovaluta infatti ha segnato un rialzo importante, all'incirca di 7 punti percentuali. Il motivo di questo balzo è, ovvero il sistema progettato dalla società per riuscire a effettuare pagamenti internazionali con facilità e rapidità.La svolta perL'dell'arrivo diè stato dato dall'azienda californiana nella giornata di lunedì 1 ottobre. Questo sistema innovativo consentirà di sfruttare la criptovaluta XRP in modo da concludere transazioni cross-border in pochissimi minuti. Il sistema verrà utilizzato da tre soggetti, ovvero Mercury FX, Cualix e Catalyst Corporate Federal Credit Union. Questo sbarco è stato il volano alla quotazione di, dal momento che è stato accolto dagli investitori con estremo entusiasmo.Il valore della criptovaluta è schizzato da quota $0,545 a ...