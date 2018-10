Riforme | Di Maio | “Inutili troppi parlamentari | non Parlamento” Fraccaro | “Non

Manovra - Di Maio : 'Non sforeremo 3% mandando fuori giri conti' - 'Un governo serio i soldi per le Riforme li trova' : Non possiamo aspettare 2-3 anni, governo serio soldi li trova - "Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. Qualora non si trovassero ...

Manovra - Di Maio all'assalto di Tria : 'Ministro serio trovi i soldi per le Riforme' : ... 'Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria', precisa il capo politico dei 5 Stelle ma, scandisce, 'pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli ...

Di Maio in pressing su Tria : "Un ministro serio deve trovare le risorse per le Riforme" : 'L'economia dell'Italia - sono le parole di Tria - è ancora in crescita, ma a ritmo più lento e a un tasso di crescita più basso rispetto alla media dei Paesi europei'. Tuttavia, 'il nostro Paese ha ...

Riforme - Tria frena Di Maio-Salvini 'Da fare nei limiti delle coperture' : "Bisogna lavorare e stiamo lavorando nel grande bilancio dello Stato per cercare le risorse da spostare su queste Riforme e le Riforme saranno fatte nei limiti delle coperture che saremo in grado di trovare e dei limiti di bilancio che stiamo discutendo con la commissione europea" Segui su affaritaliani.it

Conte : "in Manovra stabilità e crescita"/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : "Riforme ma conti in ordine" : Conte, Vertice Governo su Manovra: 'stabilità e crescita, riforme strutturali ma conti in ordine'. Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti.

