ilfattoquotidiano

: Riforme costituzionali, le due proposte Lega-M5s: taglio di 345 parlamentari e obbligo discussione leggi popolari - erregi69 : Riforme costituzionali, le due proposte Lega-M5s: taglio di 345 parlamentari e obbligo discussione leggi popolari - TutteLeNotizie : Riforme costituzionali, le due proposte Lega-M5s: taglio di 345 parlamentari e obbligo… - Marisa10778178 : RT @stefanococcia60: @Mov5Stelle @luigidimaio @riccardo_fra Sono riforme costituzionali !!! Spiegatelo ! Ogni giorno un annuncio come la pu… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ildi 345e l’di discussione delledi legge di iniziativa popolare. Movimento 5 stelle ehanno presentato duedi riforma costituzionale sulla composizione dell’assemblea e per aumentare la democrazia diretta. E hanno annunciato che le prossime riguarderanno “l’eliminazione del Cnel e l’abolizione del quorum dal referendum abrogativo”. A presentare oggi ufficialmente in conferenza stampa i due provvedimenti sono stati i ministri M5s Riccardo Fraccaro e Luigi Di Maio, il vicepresidente leghista del Senato Roberto Calderoli e i capigruppo di maggioranza delle due Camere. Sul fronte deldei componenti delle due Camere si prevede una riduzione a 400 deputati per la Camera e 200 senatori per Palazzo Madama. Invece per quanto riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare si stabilisce che se ha ...