Riforma sull' affido | il senatore Pillon apre alle audizioni | il governo ripensa il testo

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le previsioni sull'aumento della disoccupazione (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le previsioni sull'aumento della disoccupazione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:26:00 GMT)

SENTENZA CONSULTA SUL JOBS ACT/ Il passo indietro sulla Riforma dell'articolo 18 : Sotto il profilo giuridico la SENTENZA della Corte Costituzionale sul JOBS Act non è criticabile, ma sembra recuperare vecchi schemi del mercato del lavoro. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:06:00 GMT)SENTENZA CONSULTA SUL JOBS ACT/ Cosa cambia per licenziamenti e assunzioni, int. ad A. MarescaIL CASO/ Quale "dignità" per il lavoro degli sportivi dilettanti?, di C. Pozzoli

Pensioni - Di Maio contro Fornero sulla Riforma : 'Ha ancora il coraggio di aprire bocca?' : Sul tema Pensioni, continua il dibattito politico, con toni talvolta particolarmente accesi, sulle azioni che il Governo intende inserire nella prossima Legge di Bilancio 2019. Ormai siamo giunti alla vigilia del varo di una delle manovre finanziarie più tormentate della storia recente, a motivo soprattutto del rapporto deficit-Pil e del temuto giudizio dell'Europa. A questo proposito, c'è da registrare il vivace botta e risposta tra il Ministro ...

Riforma PENSIONI 2018/ Quota 100 a 62 anni - i rischi sull’importo dell’assegno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 settembre. Quota 100 a 62 anni, i rischi sull’importo dell’assegno. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 05:59:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le considerazioni del Cods sulla mancanza di risorse (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le considerazioni del Cods sulla mancanza di risorse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:31:00 GMT)

Pensioni - il colpo di coda della Fornero : brutte notizie sulla Riforma - chi è condannato alla miseria : Ancora una volta la riforma Fornero sulle Pensioni riesce a sopravvivere, almeno per questo giro di Finanziaria. L'obiettivo del governo Lega-M5s, Matteo Salvini in testa, resta quello di basare l'...

Riforma pensioni 2018/ Tria : non si può lucrare sulle badanti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Tria: non si può pensare di lucrare sulle badanti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 settembre(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Ambiente - Ministro Costa : “Lavoriamo a Riforma sulla gestione dei rifiuti” : “Stiamo lavorando con gli uffici tecnici e legislativi per poter riformare la gestione dei rifiuti in Italia, ponendoci accanto a quegli enti locali interessati a realizzare finalmente un circolo virtuoso. Mi hanno chiesto in un’intervista se sono d’accordo a costruire nuovi inceneritori. Certo che no. Anzi, presto sarà modificato l’articolo 35 dello ‘Sblocca Italia’ che li favorisce. Riduzione del numero di ...

Matteo Salvini contro l’Anm sulla legittima difesa : “Riforma inutile? Io tiro dritto” : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Francesco Minisci, presidente dell'Anm, che ha espresso numerose critiche al ddl sulla legittima difesa: "Non serve una riforma, si rischierebbe di autorizzare gli omicidi". La replica del vicepremier: "Io tiro dritto. La difesa è sempre legittima".Continua a leggere

Riforma pensioni : spunta l'ipotesi sulla Quota 41 - 5 : Il Governo Conte è ancora al lavoro sui temi da affrontare nella nuova Legge di Bilancio che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2019. Sono ripresi, infatti, i lavori parlamentari in vista dell'approvazione della nuova manovra finanziaria che dovrebbe portare ad importanti novita' in campo previdenziale. Resta ancora accesa la discussione sulla famigerata Quota 100 lanciata nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Matteo ...

11 contraddizioni di giornali e politici sulla Riforma del copyright : Quando telegiornali e quotidiani dedicano ampio spazio alla riforma europea del copyright, allora vuol dire che quella che un anno fa era solo un tema da addetti ai lavori è diventato di interesse nazionale. Ma un dubbio sorge dopo i numerosi editoriali della carta stampata e le prese di posizioni politiche: chi ha voluto così fortemente questa riforma, ne ha compreso a fondo l’impatto, oltre che il significato pratico? Perché numerose sono le ...

Riforma PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Damiano d’accordo con Salvini sulla partenza a 62 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 14 settembre. Damiano d’accordo con Salvini sulla partenza a 62 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 05:58:00 GMT)

Mogol contro Di Maio sulla Riforma del copyright : "Ha vinto la cultura. Non si parla di libertà - ma di equità" : "Ha vinto la cultura". Commenta con queste parole Mogol, presidente della Siae, l'approvazione della riforma sul copyright da parte del parlamento Europeo. "I grandi colossi del web ora dovranno pagare cifre che possono assolutamente permettersi, a fronte dei milioni che incassano. È giusto che ci sia rispetto per la creatività e che si difendano i giovani". A chi, come il Movimento 5 Stelle, accusa l'Europa di aver legalizzato la ...