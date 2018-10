Ricerca | le baby-giraffe ereditano il ‘disegno’ delle macchie dalla mamma

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) Grandi, piccole, perfettamente tonde o deliziosamente irregolari: letipiche dello spettacolare mantoe il modo in cui si distribuiscono su tutto il loro corpo vengono trasmessimadre al cucciolo, secondo un nuovo studio condotto datori della Penn State. Lo studio rivela anche che la sopravvivenzagiovaniè correlata allo stesso manto, che può aiutare o meno a camuffarsi al meglio per difendersi dai predatori. Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista ‘PeerJ’, conferma un’ipotesi formulata ben 49 anni fa sull’ereditarietàdi giraffa. Il colore del pelo della giraffa può variare dal grigio scuro al beige-marrone, ma lesono molto variabili nel colore e nella forma, che va dal rotondo con bordi molto lisci, alla forma ellittica con bordi frastagliati. Questo però non cambia con l’età ...