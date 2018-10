Ricerca | dalle ossa la verità su Sant’Ambrogio | sguardo asimmetrico e vita attiva

Notte della Ricerca al Pascale : laboratori aperti dalle 19 alle 24 : ... insieme con il Cnr, festeggerà la Notte Europea dei ricerca tori, il grande evento, promosso dalla Commissione Ue, che da tredici anni porta in tutta Europa e in 52 città italiane la scienza, e ...

Ricerca - rientro dalle vacanze : chi ha Internet veloce dormirà 25 minuti in meno : Francesco Billari e Luca Stella (Università Bocconi), con Osea Giuntella (Università di Pittsburgh), in uno studio appena pubblicato su Journal of Economic Behavior and Organization, concludono che l’accesso a Internet a banda larga è una delle cause della carenza di sonno che affligge i paesi dell’Occidente, e che si fa più pronunciata nei periodi di transizione tra le vacanze e la ripresa lavorativa. Per verificare la loro tesi, i ...