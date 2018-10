Riccardo Molinari Lega | Il caos sui mercati nasce dal reddito di

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Tutto ildeidaldi cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l'elemento che manca di capire è in cosa consiste ildi cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo". È quanto afferma il capogruppo dellaalla Camerauscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato Massimiliano Romeo.I due parlamentari hanno incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Ogni martedì ci raccordiamo con Palazzo Chigi", spiegano sottolineando che questo serve a raccordarsi coi lavori parlamentari nei rispettivi rami del Parlamento.Alla Camera votano oggi l'urgenza a vari provvedimenti tra i quali il ddl corruzione. "Non abbiamo capito in cosa consiste la platea deldi ...