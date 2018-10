: Arrestato il sindaco di #Riace, Domenico Lucano. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed il… - Agenzia_Ansa : Arrestato il sindaco di #Riace, Domenico Lucano. E' accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed il… - SkyTG24 : Il sindaco di Riace arrestato per favoreggiamento dell’#immigrazione - fattoquotidiano : Riace, arrestato il sindaco Domenico Lucano: “Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” -

"Proprio per disattendere questevadola legge". Così Domenico, il sindaco di, in un colloquio intercettato dalla GdF. Il sindaco arrestato parlava di una donna cui era stato rifiutato il permesso di soggiorno:"Io la carta d'identità gliela faccio, sono un fuorilegge. Non mando neanche i vigili, mi assumo io la responsabilità. La iscriviamo subito", dice nel colloquio intercettato. Le carte d'identità "le faccio immediatamente perché sono responsabile dell'ufficio anagrafe e stato civile".(Di martedì 2 ottobre 2018)