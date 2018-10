Riace | Salvini | Saviano? Mi fido più della Procura di Locri

Salvini esulta per il caso Riace e i mercati schiaffeggiano l'Italia. Di cosa parlare a cena : Parlate a cena per riempire il silenzio governativo sulle cose serie e per coprire il rumore sulle buffonate e sulle assurdità. Tra queste ultime mettiamo l'arresto del sindaco di Riace, da giudicare al netto di tutta la retorica savianea, certamente, ma che solleva tanti dubbi. E si spera di poters

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

Riace - arresto del sindaco Mimmo Lucano 'spacca' l'Italia/ Salvini - Saviano e il 'fascismo' delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno 'studente partigiano'.

Sindaco Riace : Sconvolto. Salvini e M5s : Basta business immigrazione | : Dopo l'arresto di Mimmo Lucano, il Sindaco simbolo dell'accoglienza, il governo va all'attacco. Di Maio: "Non accetto attacchi al governo". Solidarietà, invece, dagli esponenti di sinistra e da ...

Riace - arresto del sindaco Mimmo Lucano ‘spacca’ l’Italia/ Salvini - Saviano e il ‘fascismo’ delle idee : Riace, l'arresto del sindaco Mimmo Lucano spacca l'Italia sul tema migranti: tutti pro o contro Salvini, da Saviano ad uno "studente partigiano". Ma si rischia di perdere qualcosa di caro..(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:48:00 GMT)

Sindaco di Riace arrestato - Salvini contro Saviano che parla di 'disobbedienza civile'. M5S contro il 'modello' : ... 'Riace non era un modello, è finita l'era del business dell'immigrazione', si legge nel titolo del post del sottosegretario all'Interno, nel quale poi aggiunge un attacco alla politica di ...

"Ora che dirà Saviano?" - il tweet di Salvini sul sindaco di Riace : Fa discutere l'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano , accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Tra i ...

Riace - Boldrini difende Mimmo Lucano. Poi attacca Salvini : "È indagato" : Laura Boldrini si schiera col "soccorso rosso" sceso in campo per Mimmo Lucano. Arrestato stamattina con l'accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, il sindaco di Riace ha già ricevuto il sostegno verbale di Lerner e tanti altri. E ora al suo fianco c'è pure la Boldrini, che ha preso di mira anche il ministro dell'Interno."Le decisioni della magistratura, come ...

Riace - il (folle) appello dei Leu : "Arrestate Salvini per crimini contro l'umanità" : Sono ricominciati gli appelli per vedere Matteo Salvini in manette. A sinistra già è partito il "soccorso rosso" al sindaco di Riace Mimmo Luca, arrestato oggi con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina. E mentre i vari Lerner, Rossi Fassina si schierano a fianco del primo cittadino, c"è anche chi chiede una sorta di contrappasso. Invocando gli arresti pure per il ministro dell"Interno.L'appello contro SalviniCommentando ...

Riace - da Fiorello a Salvini : l'arresto del sindaco sui social : Roma, askanews, - È Beppe Fiorello uno dei primi ad esporsi sui social network in difesa del sindaco di Riace Domenico Lucano, dopo la notizia del suo arresto per favoreggiamento all'immigrazione ...

Lucano arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. Solidarietà dalla sinistra : “Riace esempio d’integrazione” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

Lucano arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. La sinistra : “Solidarietà al sindaco di Riace” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

Chi è Mimmo Lucano - l'uomo del "modello Riace" che ha fatto litigare Salvini e Saviano : Domenico "Mimmo" Lucano, da sindaco di Riace a fautore - secondo la rivista Fortune - del "miracolo" dell'accoglienza e creatore del cosiddetto "modello Riace". Oggi agli onori della cronaca per l'arresto, il primo cittadino del piccolo comune jonico ha una storia lunga 14 anni, fatta di 3 mandati da sindaco, intimidazioni, battaglie e scontri con le istituzioni.MODELLO RIACE - A suo carico l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina, ...

Matteo Salvini ha commentato l'arresto del sindaco di Riace : Per il suo rivoluzionario modello , che ha permesso al piccolo Comune calabrese di rinascere, il sindaco era stato inserito da Fortune nel 2006 tra i 50 uomini più influenti al mondo. Ad agosto 2018 ...