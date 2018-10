Riace isola di libertà fermata da magistrati arroganti e antidemocratici

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) "Il sindaco più originale che la Calabria abbia avuto negli ultimi quindici anni, colpito da una magistratura arrogante e anti democratica, se non apertamente fascista". Per tre anni direttore del quotidiano Calabria Ora, oggi alla guida de Il Dubbio, Piero Sansonetti racconta l'arresto del sindaco di, Mimmo Lucano (l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento fraudolento del servizio di raccolta dei rifiuti), come l'ultimo episodio di una storia di sconfinamenti della magistratura nella sfera della politica: "In Calabria, la democrazia come la conosciamo nel resto d'Italia, non esiste. L'di libertà che Mimmo 'u curdu – così lo chiamavano – aveva creato nella sua città, inventando un modello di integrazione apprezzato in Italia e nel mondo, è stata attaccata dalla procura di Locri attraverso ...