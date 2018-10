Riace | il folle appello dei Leu | Arrestate Salvini per crimini contro

ilgiornale

: RT @RosarioCambrea: #Riace reato di umanità. Pazzesco. Quando ci saremo ripresi da questa folle e delirante nevrosi sarà troppo tardi. #ios… - ninabecks1 : RT @RosarioCambrea: #Riace reato di umanità. Pazzesco. Quando ci saremo ripresi da questa folle e delirante nevrosi sarà troppo tardi. #ios… - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Sono ricominciati gli appelli per vedere Matteoin manette. A sinistra già è partito il "soccorso rosso" al sindaco diMimmo Luca, arrestato oggi con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina. E mentre i vari Lerner, Rossi Fassina si schierano a fianco del primo cittadino, c"è anche chi chiede una sorta di contrappasso. Invocando gli arresti pure per il ministro dell"Interno.L'Commentando l"arresto del sindaco di, infatti, l"ex vice presidente del Senato, e ora membro di Leu, Gavino Angius, si è lasciato prendere dall"entusiasmo: "perl"umanità", ha detto Angius.risulta ancora indagato per sequestro di persona dopo i noti fatti della nave Diciotti. Resta da capire però per quale motivo Leu vorrebbe far ingabbiare l"inquilino del Viminale e come questo sia legato ai fatti di. Chissà. ...