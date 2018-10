Riace | arresto del sindaco Mimmo Lucano ' spacca' l' Italia Salvini | Saviano e il

Mimmo Lucano - un arresto politico per fermare il “modello Riace” : La procura di Locri si è messa in moto. Bene. Uno pensa subito all'arresto di qualche membro dell'ndrangheta o a qualche colletto bianco connivente con la criminalità organizzata e invece si trova la sorpresa: agli arresti domiciali Mimmo Lucano, il sindaco di Riace.Quell'uomo sessantenne che la rivista americana Fortune ha menzionato tra i 50 uomini e donne più influenti del pianeta per aver costruito a Riace un modello di ...