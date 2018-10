Riace | arrestato il sindaco per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

blogo

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ildi, Domenico detto Mimmo Lucano, è statooggi dalla Guardia di Finanza su richiestaa procura di Locri (RC) per l'accusa die presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Il gip di Locri ha disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna Tesfahun Lemlem. Ile la compagna, secondo i magistrati che hanno coordinato l’inchiesta denominata Xenia, avrebbero organizzato matrimoni di convenienza trasi e donne straniere per "favorirne illecitamente la permanenza" in Italia. Quanti siano i casi finiti nel mirino degli inquirenti però non è ancora chiaro.L’altra accusa al primo cittadino è relativa all’affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti a due cooperative sociali nate aper far lavorare insieme gente del posto e stranieri: la procura ...