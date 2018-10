Riace | arrestato il sindaco Domenico Lucano

blogo

(Di martedì 2 ottobre 2018) Ildidetto Mimmo, è statooggi dalla Guardia di Finanza su richiesta della procura di Locri (RC) per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Il gip di Locri ha disposto anche il divieto di dimora per la sua compagna Tesfahun Lemlem. Ile la compagna, secondo i magistrati che hanno coordinato l’inchiesta denominata Xenia, avrebbero organizzato matrimoni di convenienza trasi e donne straniere per "favorirne illecitamente la permanenza" in Italia. Quanti siano i casi finiti nel mirino degli inquirenti però non è ancora chiaro.L’altra accusa al primo cittadino è relativa all’affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti a due cooperative sociali nate aper far lavorare insieme gente del posto e stranieri: la procura ...