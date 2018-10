Resuscitato il Samsung Galaxy Note 4 | recentissimo aggiornamento di settembre

optimaitalia

: Resuscitato il #SamsungGalaxyNote4: recentissimo aggiornamento di settembre - OptiMagazine : Resuscitato il #SamsungGalaxyNote4: recentissimo aggiornamento di settembre -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Non conosce ostacoli il4, che sta ricevendo un nuovo, questa volta con serie firmware N910FXXU1DRI2, distribuito, almeno per il momento, solo in Germania (questo significa che, nel caso vogliate installarlo, dovrete necessariamente avvalervi del tool non ufficiale Odin, a meno che non vogliate aspettare l'OTA per i modelli italiani). Il pacchetto, con date build del 17e patch di sicurezza dello stesso mese (benché nel changelog, erroneamente, si faccia riferimento a patch datate 1 agosto 2017), risulta sempre basato su Android MarshMallow 6.0.1, con MODEM N910FXXS1DQA1 e CSC N910FOXA1DRI1.Non sembrano esserci particolari altre novità da segnalarvi, se non per quanto riguarda la già citata patch di sicurezza, aggiornata all'ultima fin qui disponibile (benché siano state annunciate proprio quest'oggi le modifiche che verranno ...