Reparto Amleto dal 9 al 21 ottobre al Teatro India

(Di martedì 2 ottobre 2018) Dopo il sorprendente successo di pubblico riscosso nella passata stagione, l’effervescente energia di, produzione deldi Roma, ritorna in scena dal 9 al 21al. Il classico shakespeariano attualizzato in un ingranaggio teatrale divertente e brioso, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, con il quartetto di giovani interpreti Luca Carbone, Flavio Francucci, Cosimo Frascella e Lorenzo Parrotto. Già vincitore del Festival “Dominio Pubblico – La città agli under 25” nel 2017,supera i confini italiani per approdare il 27 settembre sul palcoscenico del Ravensfield Theatre della Middlesex University, a Londra, nella patria del Bardo, dove la compagnia romana presenta la celebre vicenda ditrasponendola ai giorni nostri e ambientandola in un ospedale, in cui il Principe di Danimarca si è recato in preda ad un attacco ...