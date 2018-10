Renzi | chi porta lo spread a 300 è masochista e anti italiano

Roma - bagno di selfie per Renzi. E c'è chi urla : 'Matteo - quello vero!' : bagno di selfie per Matteo Renzi a Piazza del Popolo, a Roma, dove il Pd ha organizzato una manifestazione contro il governo gialloverde a cui hanno partecipato migliaia di persone.

Pd - Renzi : "Da piazza richiesta unità" : 16.23 "E' una piazza che chiede unità, una piazza che dice che c'è il popolo che dice no al governo dei condoni e dei sussidi", dice Renzi durante la manifestazione del Pd a Roma. E rincara: sono "irresponsabili e cialtroni che mettono a rischio la tenuta del Paese". E Delrio: qui dimostriamo che c'è un' Italia "che non è minoritaria" e "cerca di reagire". Zingaretti: è una Manovra "contro il popolo perché ne aumenta i debiti". L'ex ministro ...

Crozza e il Pd ormai moribondo. Renzi - Minniti - Calenda e Gentiloni al suo capezzale : “Chi è il responsabile?” : Maurizio Crozza nel corso della prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza (il venerdì in prima serata sul Nove) si fa in quattro per analizzare la situazione disastrosa in cui versa il Pd ed è subito Disgrace Anatomy. Calenda, Minniti, Gentiloni e Renzi si ritrovano insieme al capezzale di un Pd ormai moribondo: “ I medici dicono che capisce tutto, tranne il Paese capisce tutto” L'articolo Crozza e il Pd ormai moribondo. Renzi, ...

Quando Renzi chiedeva all’Ue il 2 - 9% di deficit per cinque anni : Oggi l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, critica la decisione del governo M5s-Lega di arrivare al 2,4% di deficit per tre anni per finanziare le sue promesse elettorali. Ma, solo un anno fa, Renzi lanciava una proposta che qualunque esecutivo in questa legislatura avrebbe dovuto inviare all'Ue: fare il 2,9% di deficit per cinque anni per "ridurre la pressione fiscale e rimodulare la crescita".Continua a leggere

Cognato di Renzi - Unicef : “Non quereliamo”. L’indagine sui milioni per l’Africa rischia lo stop (grazie a legge Pd) : Unicef New York non sporgerà querela nei confronti dei fratelli Conticini, indagati dalla Procura di Firenze perché accusati di aver utilizzato a fini personali parte dei fondi versati dalle associazioni umanitarie alla loro Play Therapy Africa. Non spiccioli: 6,6 milioni. La decisione è stata raggiunta dopo alcune settimane di “approfondimenti interni”, ha spiegato Paolo Rozera, direttore di Unicef Italia al suo rientro da New York. E così, ...

