Renault - La Kadjar e le altre novità per Parigi

Renault - Per la Kadjar - un restyling che punta su stile e confort : Arrivata tre anni fa, come crossover filante e molto attenta alla linea, nata sulla base condivisa con la Nissan Qashqai - il pianale Cmf - la Renault Kadjar ha saputo conquistare il suo spazio al mondo, come dimostrano i numeri: 450.000 clienti in oltre cinquanta Paesi. Ora arriva il momento del classico restyling di mid-term e la Casa francese punta ancora di più sullaspetto e lo stile, oltre che su confort, qualità ed ergonomia degli interni. ...