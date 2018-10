Renault - Ez-Ultimo | lauto robot diventa oggetto di lusso

quattroruote

(Di martedì 2 ottobre 2018) E con questa sono tre: dopo la Ez-Go presentata a Ginevra lo scorso marzo e la recentissima Ez-Pro dell'esposizione dei veicoli commerciali di Hannover, è il turno di unulteriore proposta a guida autonoma, elettrica e condivisa della. La Ez-che fa il suo debutto al Salone di Parigi incarna il volto premium della mobilità urbana del futuro. Quella in cui, nelle intenzioni del costruttore, lutile dellessere trasportati trova finalmente il punto dincontro con il dilettevole. Per chi è pensata. La Ez-è concepita per andare incontro alle esigenze di clienti come gli hotel a cinque stelle o le compagnie aeree (per i passeggeri di business class) da un lato, e dallaltro a quelle degli operatori di ride hailing interessati a fornire un servizio più prestigioso e confortevole a una particolare fetta di clientela. Ai privati, in ogni caso, non è preclusa la ...