Reddito di cittadinanza | niente contanti e spese limitate | i soldi risparmiati restano

Manovra - Molinari (capogruppo Lega) : “Tutto il caos dei mercati dal Reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...

Reddito di cittadinanza con la card : perché il Sud parte ad handicap : Un bancomat prepagato o un'app simile ad un borsellino elettronico. Di sicuro il Reddito di cittadinanza che il governo si è impegnato a garantire ai poveri attraverso la legge di Bilancio...

Il Reddito di cittadinanza non si farà : per Tria mancano i soldi : Giovanni Tria è arroccato nel suo studio in via XX Settembre. Della Nota di aggiornamento del Def al momento non vi

Reddito di cittadinanza su bancomat o app : verso stringenti 'paletti' su spese - ecco cosa propone Borghi : Di Maio, intervento su Rete 4, ha precisato che la somma di 780 euro mensili potrà essere spesa negli esercizi commerciali in Italia e andrà a stimolare la crescita dell'economia . E in tal senso ...

Reddito di cittadinanza : niente contanti e spese estere - i dettagli sulle idee di Di Maio : Luigi Di Maio da' l'impressione di credere davvero in quello che fa. Con grande soddisfazione sceglie i social per testimoniare il proprio entusiasmo nel momento in cui uno dei suoi traguardi agognati è vicino. La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza rappresenta una manovra che spiana la strada verso l'istituzione del Reddito di cittadinanza, un vero e proprio chiodo fisso per il Movimento Cinque Stelle e per il Ministro del ...

"Se potessi avere mille lire al mese" : Reddito di cittadinanza e fantasia al potere : I centri per l'impiego contano 8mila addetti, ne servirebbero almeno altri 50mila. Da assumere e formare. La Germania, nel settore, conta 100mila impiegati. Senza centri per l'impiego efficienti a regime è impossibile dare reddito.Salvo convertire tutto, come viene viene, in trasferimenti sorretti da quelle autocertificazioni che tanto piacciono alla ministra della Salute. Semmai a valere anche per i vaccini. Con tanto di spot di ...

Reddito di cittadinanza - come individuare i “veri poveri” dai furbetti? : C’è un elemento che mette d’accordo sostenitori e detrattori del Reddito di cittadinanza e suona più o meno così: le risorse pubbliche non dovrebbero mai e poi mai finire in mano ai “furbetti” o comunque a chi non ne ha bisogno. Non sappiamo ancora quali saranno i criteri e le modalità definitive per l’erogazione della misura, ma possiamo riflettere su cosa potrebbe andare storto nell’allocazione delle risorse e quale sarebbe l’impatto di ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Dovrà essere utilizzato solo per spese fatte in Italia” : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha aggiunto ulteriori dettagli sullla legge di Bilancio e sul Reddito di cittadinanza: "Se hai un appartamento e chiedi il Reddito Di cittadinanza, dai 780 euro ti viene stornato il cosiddetto affitto imputato, quindi dai 780 euro dei redditi zero arrivi a circa 400 euro".Continua a leggere

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Brera : “Perché non si dovrebbe dare un reddito minimo a chi non ha un euro?” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Guido Maria Brera, finanziere e co-fondatore del gruppo Kairos. Il tema del dibattito è il reddito di cittadinanza, sul quale Brera espone tutte le sue perplessità: “Mi fanno orrore le dichiarazioni del viceministro Laura Castelli, che ha detto che questo reddito viene dato nel bancomat. Quindi, poi, quando fai acquisti, non hai soldi in tasca ma ...

Reddito cittadinanza - Brera vs Travaglio : “Ultimo strascico neoliberismo”. “Non c’è peggior sordo di non vuol sentire” : Seconda parte del vis-à-vis sul Reddito di cittadinanza tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il finanziere Guido Maria Brera, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Travaglio ribadisce: “In tutta Europa c’è il Reddito minimo, non capisco perché noi dovremmo essere i più fessi che continuano a tenersi 10 milioni di persone che non hanno un euro da spendere. Qui c’è una bomba sociale destinata a esplodere. Quando sento questi ...

Pensioni e LdB 2019 : quota 100 e Reddito di cittadinanza - Ocse esprime preoccupazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 ottobre 2018 vedono emergere nuove perplessità dai tecnici internazionali in merito alla sostenibilità delle misure previste con la prossima Manovra. Nel frattempo dal Governo si punta il dito contro il mancato riconoscimento della sofferenza dei giovani, categoria che risulterà destinataria tra gli altri del reddito di cittadinanza. Anche da Confindustria si torna ad esprimere perplessità in merito alla ...

Manovra - nel Def ok al Reddito di cittadinanza : come funziona : Sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di povertà e incentivare il rientro dei disoccupati nel mondo di lavoro grazie ad un rafforzamento dell’attività dei centri per l’impiego: questi gli obiettivi del reddito di cittadinanza contenuti nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 (cosiddetto Def) approvata lo scorso 27 settembre dal Consiglio dei Ministri, per un impegno di spesa complessivo di 10 ...

