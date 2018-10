Reddito cittadinanza | Travaglio vs Brera | “Perché non si dovrebbe dare un reddito minimo

Reddito cittadinanza - Brera vs Travaglio : “Ultimo strascico neoliberismo”. “Non c’è peggior sordo di non vuol sentire” : Seconda parte del vis-à-vis sul Reddito di cittadinanza tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il finanziere Guido Maria Brera, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Travaglio ribadisce: “In tutta Europa c’è il Reddito minimo, non capisco perché noi dovremmo essere i più fessi che continuano a tenersi 10 milioni di persone che non hanno un euro da spendere. Qui c’è una bomba sociale destinata a esplodere. Quando sento questi ...

Pensioni e LdB 2019 : quota 100 e Reddito di cittadinanza - Ocse esprime preoccupazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 ottobre 2018 vedono emergere nuove perplessità dai tecnici internazionali in merito alla sostenibilità delle misure previste con la prossima Manovra. Nel frattempo dal Governo si punta il dito contro il mancato riconoscimento della sofferenza dei giovani, categoria che risulterà destinataria tra gli altri del reddito di cittadinanza. Anche da Confindustria si torna ad esprimere perplessità in merito alla ...

Manovra - nel Def ok al Reddito di cittadinanza : come funziona : Sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di povertà e incentivare il rientro dei disoccupati nel mondo di lavoro grazie ad un rafforzamento dell’attività dei centri per l’impiego: questi gli obiettivi del reddito di cittadinanza contenuti nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 (cosiddetto Def) approvata lo scorso 27 settembre dal Consiglio dei Ministri, per un impegno di spesa complessivo di 10 ...

Reddito di cittadinanza con la card : perché il Sud parte ad handicap : perché se è vero che l'Italia è da tempo uno dei Paesi al mondo con il più alto rapporto tra cittadini e cellulari, è altrettanto vero che il numero scende rapidamente quanto più si riduce la ...

Come spendere il Reddito di cittadinanza : I soldi del reddito di cittadinanza si potranno spendere, ha aggiunto ieri sera Di Maio a 'Quarta repubblica' su Rete4, "negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l'economia", mentre ...

Reddito di cittadinanza 2018 su tessera sanitaria/ Chi ne ha diritto? Briatore : "E' follia vera" : Reddito di cittadinanza 2018: chi ha diritto al sussidio previsto dal governo? Bancomat e app con borsellino digitale per le spese, ma alcune sono vietate.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 00:36:00 GMT)

Manovra - il Reddito di cittadinanza sarà nella tessera sanitaria Così debutta lo Stato-bancomat : Dai criteri per destinare l’assegno da 780 euro alla possibile semplificazione delle 466 diverse agevolazioni

Di Maio : "Il Reddito di cittadinanza su carta elettronica" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ospite della trasmissione televisiva "Quarta Repubblica" su Rete 4, ha parlato del reddito di cittadinanza e ha spiegato come funzionerà concretamente, prima di tutto come sarà erogato:"L'ideale sarebbe usare la tessera sanitaria con chip, ma nel frattempo sarà messa su una carta elettronica"E poi come sarà speso:"L'importo accreditato sarà da spendere negli ...

Reddito DI CITTADINANZA 2018/ Chi ne ha diritto? Tria : "Non diventi incentivo al sommerso" : REDDITO di CITTADINANZA 2018: chi ha diritto al sussidio previsto dal governo? Bancomat e app con borsellino digitale per le spese, ma alcune sono vietate.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:53:00 GMT)

Di Maio : "Il Reddito di cittadinanza ai residenti da dieci anni Sarà su tessera sanitaria" : Il reddito di cittadinanza andrà solo a "chi è residente da almeno 10 anni nei confini italiani". Luigi Di Maio, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, puntualizza così a chi gli chiede se la misura coinvolgerà anche gli stranieri.Il vicepremier grillino e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha poi approfondito anche il funzionamento del provvedimento che dovrebbe arrivare con la prossima manovra finanziaria. Allo studio ...

Il Reddito di cittadinanza caricato sulla tessera sanitaria e il nuovo ceo di General Electric : DALL'ITALIA “Il reddito di cittadinanza sarà caricato sulla tessera sanitaria”, ha detto Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio ha aggiunto che “solo chi è residente in Italia da almeno 10 anni riceverà i soldi”. Il Coni indica Milano e Cortina come candidate per le Olimpiadi invernali

Reddito di cittadinanza - Giovanni Tria : 'Piano della Finanza per evitare diventi incentivo al lavoro sommerso' : Perchè ciò non avvenga, il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia 'un piano specifico di controllo affidato alla Guardia di Finanza per evitare il rischio che la misura si tramuti in un ...

Di Maio - il Reddito cittadinanza sulla tessera sanitaria : Roma, 1 ott., askanews, - Il reddito di cittadinanza potrebbe essere erogato attraverso la tessera sanitaria che già abbiamo o comunque su una carta elettronica. Lo ha detto il ministro del Lavoro, ...

Reddito cittadinanza su tessera sanitaria - l'idea di Di Maio : "l'ideale sarebbe usare la tessera sanitaria " per l'erogazione del Reddito di cittadinanza "ma nel frattempo sarà messo su una carta elettronica". Lo ha detto Luigi Di Maio a 'Quarta Repubblica' su ...