lastampa

: Istat, ad agosto disoccupazione al 9.7%: non scendeva sotto il 10 % dal 2012. Record storico di occupati dal 1977… - petergomezblog : Istat, ad agosto disoccupazione al 9.7%: non scendeva sotto il 10 % dal 2012. Record storico di occupati dal 1977… - Agenzia_Ansa : Occupati record ad agosto, ma vola il lavoro a termine #Istat - LaStampa : Record di occupati, ma aumentano precari e inattivi -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Sono positivi i numeri diffusi dall’Istat sul mercato del lavoro. Il tasso di occupazione in agosto raggiunge il dato più alto di sempre in Italia, arrivando al 59%, e per la prima volta dal 2012 la disoccupazione scende sotto al muro del 10%, attestandosi al 9,7. Resta aperto però il tema della qualità del lavoro, visto che i dati dipendono in gra...