Razzi | “Al 99 | 9% passo alla Lega | Matteo sa quanto valgo Con Berlusconi non sono

(Di martedì 2 ottobre 2018) “Al 99,9% mi iscrivo, è l’unico partito che fa quello che penso io. Mi voglio candidare alle Europee . Mi posso trovare bene conperché già l’ho portato con me in Corea del Nord, sa cometrattato lì. Anzi, Salvini mi ha detto: ‘Se succede qualche guerra nucleare, tu devi fermare tutto perché sei l’unico che parla coi coreani”. Lo rivela a Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore di Forza Italia, Antonio, che esterna anche le sue delusioni per il suo vecchio partito: “Al momentoin stand by. Fino alle elezioni il mio cartellino era di, per l’affetto e il bene che avevo per lui. Adesso oramai il cartellino ce l’ho io. Misvincolato da Forza Italia, perché non mi hanno candidato il 4 marzo. Io incazzato con? No,avvelenato. E che cazzo, non mi dice nemmeno: ‘Scusa, Antò, non ti posso candidare ...