Raggi | auguri ai nonni | nostra amministrazione a occhio di riguardo per loro

(Di martedì 2 ottobre 2018) Roma – “Oggi si celebra la Festa dei! Auguro a tuttidi trascorrere una giornata serena in compagnia delle proprie famiglie. Aiva un ringraziamento speciale per il ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno. È proprio per questo che ladedica una attenzione particolare agli anziani che devono e possono tornare protagonisti delle nostre vite. In quest’ottica, grazie al lavoro dell’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale, Laura Baldassarre abbiamo ridisegnato il ruolo e le funzioni dei Centri sociali anziani. Li stiamo rendendo veri e propri punti di riferimento sui territori, luoghi di incontro e confronto con i nipoti”. “Nelle strutture vengono svolte attivita’ ricreative, culturali e attivita’ per promuovere l’invecchiamento attivo e la cittadinanza attiva. Un patrimonio da ...