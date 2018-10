Raduno pre-campionato per i fischietti viterbesi

Combinata nordica - otto azzurri convocati per il Raduno di settimana prossima a Predazzo : Le squadre A e B a Predazzo per tutta la prossima settimana, otto gli azzurri convocati Le squadre A e B di Combinata nordica si ritrovano settimana prossima a Predazzo (Tn) per un raduno che comincerà lunedì 1 e si concluderà venerdì 5 ottobre. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Veronica Gianmoena e Manuel Maierhofer, che ...

Biathlon - la squadra A convocata dal dt Curtaz per il Raduno di Ramsau : in settimana previsto anche l’arrivo del quartetto élite : Il gruppo A con la rientrante Runggaldier verso Ramsau, dove verrà raggiunto dal quartetto élite. Gli juniores/giovani a Bionaz per una settimana La squadra A è stata convocata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz da giovedì 27 settembre a domenica 7 ottobre per il raduno che si terrà nella località austriaca di Ramsau (Aut) con Nicole Gontier, la rientrante Alexia Runggaldier, Federica Sanfilipo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas ...

Combinata nordica - gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale in Raduno a Predazzo : Gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale a Predazzo per tre giorni di test Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato otto atleti delle squadre B e C di interesse nazionale per il raduno che si tiene a Predazzo (Tn) da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Si tratta di Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Samuele Comazzi, Iacopo Bortolas, Manuel Facchini, Emanuele Meneghetti, Arianna Sieff e Annika Sieff, che saranno ...

Presentata la prima edizione del MotoRaduno 'Le aquile in Val d'Arda' in programma il 2 settembre : Nell'ultima tappa, si rientrerà a Caselle Caminata, dove è previsto un pranzo accompagnato da spettacoli in costumi d'epoca. Inoltre, per chi volesse arrivare in anticipo, sabato 1 settembre, sarà ...

Zanetti Bergamo - Carlotta Cambi e Camilla Mingardi convocate per il Raduno pre Mondiale : L'alzatrice e la schiacciatrice della squadra cittadina sono state convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti in vista dei prossimi Campionati del Mondo in programma in Giappone il prossimo ...