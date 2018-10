Questa mattina lo spread ha superato i 300 punti base e poi è tornato un poco sotto

Questa mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 in Calabria : Questa mattina alle 7.24 c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 in Calabria. L’epicentro è stato in mare a nord di Reggio Calabria e secondo l’Istituto nazionale di geofisica la scossa è stata avvertita nelle province di Reggio The post Questa mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 in Calabria appeared first on Il Post.

Terremoto Questa mattina con epicentro in Piemonte : Terremoto questa mattina con epicentro nel Canavese. Nessun danno. Terremoto questa mattina La scossa si è registrata questa mattina, 18 settembre 2018, alle 7.03 con epicentro Frassinetto, a una ...

Negramaro - chitarrista grave : Emanuele Spedicato in rianimazione - un ictus lo ha colpito Questa mattina : La notizia del grave ictus che ha colpito questa mattina Lele Spedicato, storico chitarrista dei Negramaro, è stata accolta con sgomento dal mondo della musica italiana che, mentre non arrivato notizie rassicuranti sulle condizioni di salute del collega di Giuliano Sangiorgi, si è subito mobilitato, quantomeno sui social network. Non a caso, nelle ultime ore non solo i big quali Jovanotti, Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno voluto ...

Alba allagata : interventi dei pompieri fino alle 4 di Questa mattina. Il sindaco Marello : "Chiederemo lo stato di calamità" : Sono durati fino alle 4 di questa mattina, venerdì 7 settembre, gli interventi di prosciugamento dei vigili del fuoco ad Alba. Dal pomeriggio di ieri sono state centinaia le chiamate alla centrale per ...

Anno scolastico 2018/2019/la tradizionale conferenza stampa di avvio Questa mattina a palazzo dei priori per fare il punto della situazione : UMWEB, Perugia. A giorni prenderà il via il nuovo Anno scolastico e l'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione, questa mattina, nell'ambito di una conferenza stampa a cui hAnno ...

'Comincio dai 3' anno scolastico 2018-2019. Presentato Questa mattina il progetto di educazione teatrale : Di come le fragilità di ognuno possano tradursi in risorsa, della loro bellezza, sanno parlarci spettacoli quali Voglio la Luna per le scuole dell'infanzia, e Io e Niente per le primarie. Dedicato ...

Amici della musica e fondazione Cucinelli/ presentata Questa mattina la stagione 2018/2019 : Gli Amici della musica insomma hanno ormai preso l'abitudine di "viziare" il pubblico perugino offrendo spettacoli di altissimo livello e di grande qualità. La stagione 2018"2019, peraltro, riserverà ...

Sampmania : Questa mattina non cambierei nulla : Sono piccoli gesti, vero, ma hanno contribuito a non rovinare una serata di sport. questa mattina finalmente mi sono svegliato, e ho pensato che non avrei cambiato nulla della serata vissuta con la ...

I server di Fortnite saranno offline Questa mattina : Nella giornata di oggi, 23 agosto, è prevista la pubblicazione dell'aggiornamento 5.30 per il popolare Fortnite. In vista dell'arrivo dell'update, Epic ha comunicato che i server andranno offline nel corso della mattinata.Come segnala VG247, il team di sviluppo, attraverso l'account ufficiale Twitter, ha confermato che, a partire dalle ore 10, non sarà possibile accedere al gioco.Tra le interessanti novità in arrivo, la Fenditura Portatile, ...

Figuratevi di essere bambini/presentata Questa mattina a palazzo dei priori la 31esima edizione del festival delle figure animate - a Perugia ... : Come ormai da tradizione di Figuratevi, il pomeriggio del 23 agosto rappresenta una sorta di prologo della manifestazione e si svolge con numerosi spettacoli ed eventi di animazione lungo tutto Corso ...

L'Altro Festival/presentato Questa mattina il programma dei concerti a palazzo della Penna : ... una delle quali ha coinvolto numerosi giovani strumentisti in uno stage orchestrale, fino alla partecipazione alla festa della musica dello scorso 21 giugno, nell'ambito di Musica dal Mondo, con l'...

Attentato a scuola di Kabul : 34 studenti morti/ Ultime notizie Afghanistan - nuovo attacco Questa mattina : Afghanistan, Attentato a Kabul: strage di 48 studenti dopo esplosione kamikaze. Ultime notizie, altri due attacchi contro la popolazione afghana. Terrore e vittime in tutto il Paese(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:40:00 GMT)

Colli San Rizzo - ME - : un incidente stradale - ha coinvolto Questa mattina - un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape Piaggio : Nella mattinata di oggi, sui Colli San Rizzo, si è verificato un incidente stradale tra un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape della Piaggio. L'impatto la cui dinamica deve essere ancora chiarita da ...

Ghali/ Video - a Lecce il il ricordo del suo piccolo fan : "Ci ha lasciati Questa mattina" (Battiti Live 2018) : Nella seconda tappa di Battiti Live 2018, Ghali si è esibito sulle note di Cara Italia e Habibi, ma ha inoltre lanciato un messaggio a un suo fan scomparso poche ore prima.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 08:17:00 GMT)