«Quanto sogni infranti» | l' ultimo post su Facebook poi si uccide a 17 anni

Come e Quanto sogniamo lo decidono i nostri geni : Neuroscienziati del Riken Center for Biosystems Dynamics Research giapponese hanno individuato due geni speciali, che si chiamano Chrm1 e Chrm3: codificano per due recettori e sono responsabili della regolazione della fase Rem negli animali, e presumibilmente anche nell’uomo. Sono questi due geni a decidere Come e quanto sogniamo: su “Cell Reports” i ricercatori hanno spiegato che quando viene “spento” Chrm1, si ...