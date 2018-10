Quando la cura del diabete diventa smart | le nuove tecnologie al servizio di medico e

Genova - Quando a marzo 2017 Autostrade rassicurava la Regione : “Il ponte Morandi non ha alcun problema strutturale” : Gli “stralli” del ponte Morandi si stavano ossidando e quindi i piloni iniziavano a deformarsi, come avrebbe certificato il Politecnico di Milano appena 7 mesi dopo in un documento pubblicato da Il Fatto Quotidiano. Ma per Autostrade era tutto ok. Lo aveva detto chiaramente il direttore di quel tronco di A10, Stefano Marigliani, all’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giamprendone. “Ho sentito ...