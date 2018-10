Psg | Neymar | ' Tuchel può farci vincere la Champions Futuro? Sto bene a Parigi | e con

Champions League - Psg-Stella Rossa. Neymar : 'Ora basta piagnucolare' : Quest'estate, in Coppa del Mondo, ho sofferto molto , mi sono infortunato ma ho fatto tutto il possibile per giocare con il Brasile anche se poi è finita male, ma non posso continuare a piagnucolare "...

Fair Play Finanziario – Psg nuovamente nei guai : l’UEFA riapre l’inchiesta sugli acquisti folli di Neymar e Mbappè : Il Paris Saint Germain nuovamente nel caos per le violazioni del Fair Play Finanziario Non termina l’incubo per il PSG: il club francese nuovamente nell’occhio del ciclone per le violazioni del Fair Play Finanziario. L’UEFA ha infatti deciso di sottoporre il Paris Saint Germain ad un ulteriore controllo dopo gli arrivi dell’anno scorso di Mbappè e Neymar, per oltre 400 milioni di euro. Il club francese sarebbe ...

Psg - Neymar cuore d'oro : bimbo invade il campo in lacrime - il brasiliano gli regala la maglia : Campioni strapagati, spesso sotto i riflettori. Ma pur sempre uomini ed esempio per tanti bambini, che sin da piccoli corrono dietro un pallone provando a emulare i propri idoli. Chissà cosa avrà ...

Liverpool-Psg Diretta Champions League Live cronaca Salah Neymar : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match di 'Anfield'. CLASSIFICA GRUPPO C : Liverpool, Paris Saint-Germain, Napoli e Stella Rossa 0 Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Psg - Al Khelaifi : 'Neymar? Il Real Madrid ci rispetti. Nessun problema con il fair play finanziario' : Un messaggio diretto al Real Madrid e alle voci di mercato che, di tanto in tanto ritornano. "Le continue voci su Neymar in partenza per Madrid portano frustrazione e fastidio " ha detto il ...

Psg - Al-Khelaifi blinda Neymar dall'assalto Real : "Queste voci non ci piacciono" : Il numero uno dei francesi a Marca: "Buon rapporto con il Real, ma penso sia importante non lavorare dietro le quinte. Se c'è qualcosa è meglio se ne parliamo"

Psg - Al Khelaifi avvisa il Real : “Giù le mani da Neymar” : Ha rivoluzionato il mercato investendo cifre astronomiche per prendere i suoi pupilli e adesso punta al bersaglio grosso, quella Champions che ancora non è riuscito a sollevare. Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di Marca lanciando un avvertimento al Real Madrid, che ha corteggiato in estate Neymar: “Le voci del Real su Neymar? Devo essere onesto e sono un po’ frustranti, perché non è ...

Psg - Al Khelaifi : 'Neymar? Spero che il Real Madrid ci rispetti' : ROMA - ' Le voci di un continuo pressing del Real Madrid su Neymar ? Ad essere Realistici è un po' frustrante, perché non è giusto che altri club parlino con i nostri giocatori '. Ad alzare la voce su ...

Neymar si trasferisce al Psg - il Barcellona versa 6 - 6 milioni di euro a un impiegato del club : Il trasferimento di Neymar Jr. dal Barcellona al Paris Saint Germain continua a far discutere. L'operazione, avvenuta nell'estate del 2017 e passata alla storia per essere la più costosa di sempre, a ...

Psg - che numeri! Effetto Neymar - 900 mila maglie vendute in una stagione : Numeri incredibili che hanno proiettato il PSG nella top four dei club europei capaci di vendere ogni anno più magliette al mondo, alle spalle solo di Real Madrid, Barcellona e Man Utd. Record ...

Calciomercato - Neymar scontento al Psg : follie per tornare in Spagna : El Mundo Deportivo ha raccontato che Neymar ha passato l’ultima estate a riavvicinarsi prepotentemente al Barcellona: il calciatore brasiliano avrebbe tentato diversi abboccamenti con la dirigenza blaugrana nella speranza di lasciare Parigi e tornare in Spagna. L’attaccante del PSG avrebbe addirittura pianto in una camera d’albergo durante l’incontro con uno dei suoi ex compagni, ma il Barcellona non avrebbe ...

Psg - un bambino invade il campo e abbraccia Neymar : il brasiliano gli regala la maglia -VIDEO- : PSG- Spesso criticato per il suo comportamento leggermente antisportivo, figlio di troppe simulazioni e situazioni particolarmente insolite. Niente da dire sul Neymar uomo, e uomo fuori dal campo. Nell’ultimo match di campionato del PSG, un bambino ha fatto irruzione in campo in maniera inaspettata per abbracciare il suo idolo. Neymar ha subito preso in braccio […] L'articolo PSG, un bambino invade il campo e abbraccia Neymar: il ...

Psg-Nimes 4-2 : Neymar - Di Maria - Mbappé e Cavani firmano il poker : Un gol confezionato da campioni del Mondo, l'unico modo per domare una neopromossa che non ha nulla rimpiangere. Nonostante il sigillo al 92' di Cavani prima del rosso su reazione all'ennesimo fallo ...

Champions League - sorteggio live : Napoli - c'è il Psg di Cavani e Neymar : Nasce la Champions League 2018/19. A Montecarlo, dalle urne dell'Uefa sta uscendo il programma del torneo più atteso e spettacolare, al via il 18/19 settembre prossimi e che si...