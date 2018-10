Prof supera il concorso per docenti e finisce a consegnare pizze | Il male è la

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) Vincenzo Salvatore Violetti ha 41 anni, è laureato in lingue e hato ilpercon 40/40. Il massimo. Quando ha scoperto di essere risultato idoneo all'insegnamento era felicissimo perché, finalmente, poteva realizzare il suo sogno, quello di diventareessore. E invece oggi Vincenzo consegnaalla periferia di Napoli per 300 euro al mese. La sua storia è stata raccontata dal Corriere della Sera.Non è arrivata nessuna cattedra, né quell'anno, né quello successivo, e nemmeno questo: vedremo se la spunterò l'anno prossimo, è l'ultima possibilità perché poi le graduatorie scadranno. Cosa è successo? Ho scoperto che nonostante i posti banditi in realtà sulla regione c'erano 27 esuberi al momento in cui era stato bandito il. Ora ce ne sono ancora 9. Ma perché ...