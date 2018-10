Probabili Formazioni PSV-Inter | Uefa Champions League | 3 ottobre 2018

Juventus-Young Boys | Probabili Formazioni | Champions League | Bernardeschi da trequartista dal 1' - spazio a Barzagli : Oggi 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys. Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in ...

Roma-Viktoria Plzen | Champions League | Probabili formazioni. Moduli speculari - niente bis per Zaniolo : Ottobre porta in dote il grande calcio: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà oggi, martedì 2 e domani, mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Questa sera alle ore 21.00 la Roma ospiterà i cechi del Viktoria Plzen. La Roma scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov a formare la linea difensiva, De Rossi e Nzonzi a fare da diga davanti alla ...

Roma Viktoria Plzen Youth League/ Primavera info streaming video e tv - Probabili Formazioni e risultato live : Diretta Roma Viktoria Plzen Youth League Primavera info streaming video e tv, probabili formazioni e risultato live della partita per la seconda giornata(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 04:38:00 GMT)

Roma-Viktoria Plzen domani in tv | Orario d’inizio | Su che canale vederla | Probabili formazioni : domani la Roma affronterà i cechi del Viktoria Plzen nella seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. La squadra di Eusebio Di Francesco dopo la brutta sconfitta all’esordio per 3-0 con il Real Madrid, non può permettersi altri passi falsi e ha bisogno dei tre punti in questa sfida. I giallorossi avranno il morale alto dopo la vittoria del derby con la Lazio e proveranno a sfruttare questo buon momento per ottenere un altro ...

Psv-Inter : Probabili Formazioni e dove seguirla in diretta Tv : Psv-Inter, secondo turno di Champions League. Mercoledì sera al 'Philips Stadium' di Eindhoven i padroni di casa olandesi ospitano l'Inter di Spalletti per la seconda giornata del girone B, nell' altro incontro a Wembley di scena Tottenham-Barcellona. Nelle prime gare di questo girone l'Inter ha ribaltato il Tottenham nel finale con Icardi e Vecino, mentre il Psv ha perso malamente a Barcellona per 4 a 1, protagonista del match Messi. Psv- ...