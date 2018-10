Primo ok dell’Ue al nuovo ‘mix’ contro la leucemia linfatica cronica

caffeinamagazine

(Di martedì 2 ottobre 2018)via libera Ue a una terapia presentata dagli esperti come una possibile svoltala(Llc), la più frequente nel mondo occidentale con circa 3 mila nuove diagnosi all’anno solo in Italia. L’americana AbbVie annuncia il parere positivo del Chmp dell’Agenzia europea del farmaco per la nuova combinazione di Venclyxto* (venetoclax compresse) e rituximab come trattamento a durata fissa dei pazienti affetti da Llc recidivante/refrattaria che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. L’ok del Comitato per i medicinali ad uso umano dell’Ema costituisce una raccomandazione scientifica per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea, che emetterà la sua decisione finale valida nei 28 Stati membri dell’Unione europea nonché in Islanda, Liechtenstein e ...