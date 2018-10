Prevenire il diabete su può | il parere degli esperti sulla glicemia alta

meteoweb.eu

(Di martedì 2 ottobre 2018) “E’ arrivato il momento di cambiare registro e di promuovere un deciso cambio di marcia contro ildi tipo 2, malattia potenzialmente molto grave che però può essere efficacemente prevenuta, come tanti studi hanno ormai dimostrato”. Questo l’appello lanciato dal professor Francesco Purrello, presidente della Società italiana di diabetologia (Sid), che dal congresso dell’Associazione europea per lo studio del(Easd) sottolinea: “La prevenzione è una storia di successo, che aspetta solo di essere tradotta in pratica. Sappiamo come fare. Ora però dobbiamo farlo”. Un invito rivolto a tutti, dai singoli, ai decisori politici, per arginare lo tsunami-. A decretare la gravità della situazione sono i numeri: nel nostro Paese, secondo i dati ‘Arno2017’, sarebbero circa 4 milioni gli italiani con. Fra ...