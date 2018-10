Preti pedofili | in Italia 4 casi trattati con negligenza dal vaticano

Preti pedofili - associazione denuncia : in Italia 4 'casi Viganò' : In Italia si sono verificati almeno 4 "casi Viganò", cioè quattro casi di pedofilia che, "passati per le mani" del Vaticano, non sarebbero stati trattati "con la tolleranza zero promessa ma con ...

Scomunica senza appello. Il pugno di ferro del Papa contro i Preti pedofili : Roma - Papa Francesco fa sul serio. Nonostante le accuse e le polemiche delle ultime settimane a seguito del dossier di monsignor Carlo Maria Viganò sul tema delle molestie, nei giorni scorsi il ...

Usa - pedofilia : altri 24 Preti accusati : 7.10 Dopo lo scandalo esploso in Pennsylvania, il vescovo di Salt Lake City,capitale dello Utah, ha rivelato pubblicamente una serie di "credibili accuse" di pedofilia nei confronti di 16 preti della diocesi per fatti accaduti a partire dal 1990. Stessa cosa è accaduta a San Diego,in California, dove a una lista già stilata si sono aggiunti 8 nomi La diocesi di Salt Lake City ha ricevuto denunce da 34 vittime, ha scritto il vescovo Oscar Solis ...

Preti pedofili - oltre 3mila abusi in 70 anni : numeri spaventosi in Germania : Uno studio indipendente, anticipato dalla stampa tedesca, ha portato alla luce una statistica terribile: coinvolti 1.670...

Vaticano - Scaraffia : “Nel clero pedofili e gay. Tanti si fanno Preti per paura delle donne - che per la Chiesa non esistono” : Una Chiesa dove le suore sono ridotte a fare le colf dei preti, tra i quali ci sono molti pedofili, e dove i preti prendono i voti perché hanno “paura di confrontarsi con le donne”. Che, a loro volta, nel mondo cattolico sono relegate all’invisibilità, anche quando si tratta di madri single. Perché al Sinodo si parla di padri, madri “tradizionali” e figli, non di loro. Lo dice con chiarezza Lucetta Scaraffia, firma ...

La condanna dei Preti pedofili e il rischio di alimentare l'odio : ... per tantissimi adolescenti e per i più svantaggiati in ogni parte del mondo!' Nella lettera padre Lasarte esprime tutto il suo disappunto di fronte all'ondata mediatica sollevata dagli abusi di ...

Pedofilia - Carlo Maria Viganò vs Papa Francesco/ 100 Preti sotto accusa in Pennsylvania : Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:41:00 GMT)

Quella lettera al «popolo di Dio» sulle atrocità dei Preti pedofili : Così ha scelto di rivolgersi non solo ai vescovi, ma ai fedeli di tutto il mondo. Il problema non sono le proteste esterne, ma le resistenze dall'interno.

Papa Francesco in Irlanda incontrerà le vittime di Preti pedofili : Papa Francesco nel suo viaggio in Irlanda, 25-26 agosto, "incontrerà delle vittime" della pedofilia da parte del clero. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il ...

Irlanda - il Papa incontrerà le vittime dei Preti pedofili : Città del Vaticano, 21 ago., askanews, - Manca solo l'ufficialità ma è praticamente scontato che nel corso del suo viaggio in Irlanda, paese da anni alle prese con un drammatico scandalo di abusi sui ...

Pedofilia : padre Zollner - fino al 2000 coinvolti 4-6 per cento Preti : "Troppi sacerdoti, tra il 4 e il 6 percento nell'arco di 50 anni (1950-2000), hanno agito contro il Vangelo e contro le leggi". A fare questa valutazione, di quasi 20 volte superiore ai dati ufficiali pubblicati dalla Congregazione del clero che valutava un coinvolgimento pari al 3 per mille, è stato padre Hans Zollner, psicologo alla Gregoriana e membro della Pontificia Commissione per la protezione dei minori. ...

Il dossier sui Preti pedofili americani deflagra sul viaggio di Bergoglio a Dublino : Dopo il Cile (gennaio-aprile 2018), il caso degli abusi sessuali è deflagrato alla vigilia di Ferragosto anche negli Stati Uniti, dove è stato depositato un rapporto del Gran Giury dello Stato della Pennsylvania, di circa mille pagine contro la gerarchia della Chiesa cattolica accusata di aver occultato i crimini di 300 preti pedofili contro mille minori. Tutto ciò avviene a pochi giorni della trasferta papale a Dublino per ...

Papa Francesco sui Preti pedofili - "vergogna per aver abbandonato i piccoli" : Dura lettera di Papa Francesco "al Popolo di Dio" per chiedere perdono per gli abusi sessuali compiuti da uomini di Chiesa e per invitare a "denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l'integrità di qualsiasi persona". "Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo ...

Pedofilia Usa - inchiesta choc rivela abusi di 301 Preti su più di mille bambini. Petizione chiede “dimissioni collettive” : Dopo l’inchiesta dell’Investigating Grand Jury della Pennsylvania che accusa 301 sacerdoti di aver abusato di oltre 1000 minori, è stata lanciata una Petizione per chiedere a tutti i vescovi degli Stati Uniti di presentare le dimissioni a Papa Francesco. A firmarla sono 140 teologi, educatori e cattolici laici e recita: “Facciamo appello ai vescovi cattolici degli Stati Uniti affinché considerino, nella preghiera e nella ...