Preseason NBA | tanti spunti d’interesse nella notte | Ayton si prende i Suns | Fultz è

NBA Preseason : Ayton non basta ai Suns - successi per Knicks e Sixers : Phoenix Suns-Sacramento Kings 102-106 Alla fine del match, a prescindere dal risultato, in pochi sembrano avere dubbi: "per distacco Deandre Ayton è stato il miglior giocatore in campo". In 30 minuti ...

NBA Preseason : Denver batte il Re all'esordio - vincono Bulls e Celtics : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 107-124 Si gioca a San Diego, ma tutto il pubblico , che ha pagato a caro prezzo il tagliando per esserci alla prima di LeBron James in maglia Lakers, è concentrato ...

Preseason NBA – Successo Celtics - bene i Bulls : Lakers ko nella notte dell’esordio di LeBron James : Weekend di grande basket sui parquet americani, la Preseason NBA inizia con i primi verdetti: vittorie per Celtics e Bulls, sconfitti i Lakers di LeBron James Dopo l’offseason estiva, le stelle del basket NBA tornano sul parquet per i primi incontri della Preseason 2018/2019. Doppo impegno ravvicinato per i Boston Celtics che hanno affrontato due volte di fila gli Hornets, perdendo la prima sfida e vincendo la seconda. Subito in palla, ...

NBA - Dallas Mavericks : Luka Doncic convince all'esordio - super giocate in Preseason : Metà secondo quarto, palla in punta nelle mani del talento sloveno. Doncic mette palla a terra, andando a sinistra e battendo sul primo passo l'avversario diretto, non un cagnaccio difensivo, per ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di Preseason : Warriors ko - vince Leonard all'esordio : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 122-104 Alla Rogers Arena di Vancouver sono bastati pochi possessi del nuovo n°2 in maglia Raptors per far venire gli occhi a cuoricino a tanti tifosi canadesi. ...

NBA 2018-19 - i risultati della prima notte di Preseason : vince Philadelphia - perde Boston : sempre un momento emozionante quando si alza la prima palla a due della stagione: l'onore quest'anno è toccato a tre squadre, Charlotte e Boston " che si sono affrontate sul parquet del Dean Smith ...