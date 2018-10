Ponte Morandi | mail e chat furono cancellate dopo il crollo 

Crollo Ponte Morandi - c'è un nuovo indagato : è un dirigente del Mit - : Con il manager del ministero dei Trasporti sale a 21 il numero totale delle persone sotto inchiesta per la tragedia del 14 agosto a Genova. L'iscrizione arriva dopo l'interrogatorio di un funzionario,...

Ponte Morandi - c'è un nuovo indagato : è un dirigente del ministero : Sale a 21 il numero delle persone sotto inchiesta per il crollo del 14 agosto scorso, che provocò 43 morti

Ponte Morandi e Ferragosto 'saltato' - l'audio shock di Rocco Casalino : Un messaggio privato, inviato a più giornalisti a tre giorni dal crollo, svela un portavoce del premier stizzito dalla pressione. 'Uso strumentale', si difende. Ma chi usa strumentalmente la stampa?

Ponte Morandi - le scuse di Casalino : “Nessuna volontà di offendere le vittime di Genova” : Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si scusa per le frasi pronunciate nell'audio in cui parla a tre giorni dal crollo del Ponte Morandi di Genova: "Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova".Continua a leggere

Renzo Piano - “nuovo Ponte Morandi dovrà durare 2mila anni”/ Video - l‘archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, "nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni". Poi la stilettata a Salvini, "in un Paese dove crollano ponti e si alzano muri.."(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:11:00 GMT)

