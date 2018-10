Ponte Morandi | commissario in stand-by

Ponte Morandi - M5s e Lega votano ordine del giorno del Pd in consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Ponte Morandi - il prof del Politecnico che ravvisò anomalie : “Bisognava chiuderlo. Valutazione improprie del progettista” : “Il Ponte Morandi andava chiuso”. Lo ha detto, davanti ai magistrati, il professore Carmelo Gentile, docente del Politecnico di Milano che lo scorso novembre consegnò il suo studio ad Autostrade segnalando le anomalie sul pilone 9 per le “deformate non conformi”. Ascoltato come persona informata dei fatti dal pm Massimo Terrile, Gentile ha spiegato che “Spea (società controllata da Autostrade, ndr) sapeva, aveva ...

Genova - Ponte Morandi : iniziato il primo sopralluogo dei periti : Oggi primo atto dell’incidente probatorio, in riferimento procedimento relativo al crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto: è infatti iniziato il sopralluogo dei consulenti e periti degli indagati e delle parti civili nell’hangar dove sono custoditi i reperti del viadotto. “Le operazioni di oggi ci serviranno a cristallizzare lo stato dei monconi e dei resti già catalogati dagli investigatori,” ha ...

Ponte Morandi - mail e chat furono cancellate dopo il crollo : L’anticipazione si è materializzata durante le perquisizioni a un funzionario del ministero, che mentre gli clonavano il cellulare ha chiesto cinque volte agli inquirenti: «Ma siete in grado di recuperare pure le chat cancellate?»....

Ponte Morandi e Ferragosto “saltato” - l’audio shock di Rocco Casalino : Sono trascorsi appena tre giorni dal crollo del viadotto Polcevera. Rocco Casalino, plenipotenziario della comunicazione pentastellata e portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte da 170mila euro lordi annui di stipendio, si sfoga con la stampa. Che, ormai si è capito, ama raggiungere con i messaggi audio: “Ragazzi, semmai chiamate una volta dopodiché semmai io vi richiamo – dice l’ingegnere, ex concorrente del Grande Fratello e ...

